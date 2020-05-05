Dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye tarafından Cumhuriyet Caddesi sağlıklaştırma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürerken, dış cephesi yapılan evlerin görünümü kente renk katıyor.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade ederek, “İl merkezine modern bir görünüm kazandırmak için dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürdürülüyor. İl merkezinde bulanan dükkanlarımızın çoğu estetik görüntüye kavuşmuş bulunmaktadır. Çalışmalarımız sürerken diğer dükkanlarımızda estetik görüntüye kavuşacak” dedi.

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