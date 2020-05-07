Kilis’te polis uyarılarda bulunduğu sürücülere maske dağıttı

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Kilis’te polisler araç sürücüleri ile vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kilis Valiliği tarafından temin edilen maskeler, kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüleri ile maskesi olmayan vatandaşlara dağıtıldı. Uyarılan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

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