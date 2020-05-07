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Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet caddesi üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan binanın 1 milyon 800 bin TL'ye satın alındığını söyledi.

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet caddesi üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan binanın 1 milyon 800 bin TL’ye satın alındığını söyledi.
Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Hacı Cümbüş Cami kavşağından başlattıkları sağlıklaştırma çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Caddesinden sonra Murtaza, İslahiye ve Nemika Caddeleri ile Karataş semtinin ana caddelerinin cephe giydirme işlemini yapıp Kilis’in görünümü değiştireceğiz. Kilis’in yoğun olarak alışveriş yapılan bir tek caddesi var. Bu bina kentin görünümünü bozuyor. Bu binanın yıkılma tehlikesi var. Bu yönde raporlar da var. Kilis’e günde çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Bu çirkin görüntü kentimize yakışmıyor. Tehlike saçan bu binayı sahiplerinden belediye olarak 1 Milyon 800 bin lira satın alarak yıkım işlemine en kısa zamanda başlayacağız. Yerine modern bir Kilis Yöresel Yemeklerinin yapımı için ‘Kilis Mutfağı’ adı altında bir sosyal tesis yapıp biran önce bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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