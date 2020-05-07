İl Genel meclisi olağanüstü toplandı

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Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi olağanüstü toplandı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında olağanüstü toplanan il genel meclisi gündeminde bulunan İl Özel idaresinin 2019 yılı kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe raporu görüştü. Gündemin diğer maddesi olan 30 Ağustos 2009 tarihinde terörle mücadelede şehit olan Sadık Yeniekinci’nin isminin Yavuzlu köyünde sokağa verilmesi kararlaştı.

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