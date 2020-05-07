Kilis’te bir sokak karantinaya alındı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs testi pozitif çıkan fabrika işçisinin temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis´teki bir sokak karantinaya alındı.<br>Gaziantep´teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan çalışma ile işçinin, son olarak Kilis´teki akrabaları ile temas kurduğu saptandı. Durum Kilis Valiliği'ne bildirildi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da akrabaların yaşadığı Namık Ünler Paşa Mahallesi´ndeki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, karantinaya alındı. <br>Karar doğrultusunda polis ekipleri, sokağı giriş-çıkışa kapattı.<br>Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, sokağın tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirterek, "Sokakta oturan kişilerden bazıları, Gaziantep´teki bir fabrikaya gidip geliyorlardı. Devletimiz bütün tedbirleri almış durumda. Bu sokakta herkes akraba olduğu için, birbirlerine gidip geldikleri için sokak karantinaya alındı. Sokakta yaklaşık 80 kişi yaşıyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-05-07 18:54:43<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-