İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim kente gelerek görevine başladı.

Bir çok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan Bahattin Yetim, 7 yıldır Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyordu. K ilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini İl Müdürü Remzi Arkaltı'dan teslim alan İl Müdürü Yetim , Remzi Arkaltı'ya bugüne kadar Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne vermiş olduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.