Kamyonet gibi motosiklet

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Kilis'te bir motosiklet sürücüsünün kamyonete sığacak eşyaları motosikletle taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün kamyonetle ancak taşınabilecek eşyayı motosikletin arkasına ve önüne doldurarak trafikte seyir etmesi bu kadarına pes dedirtti. Akan trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü tehlikeye yol açarken, ilginç görüntüler oluşturdu.

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