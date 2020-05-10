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Yaşlılar unutulmadı

İHA

Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, 107 yaşındaki İslim Çağlı'yı ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Yaşlılar unutulmadı

Kilis’in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, 107 yaşındaki İslim Çağlı’yı ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
Kaymakam Mahmut Şener, Jandarma personeli ile birlikte Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ikamet eden 107 yaşındaki İslim Çağlı’yı ziyaret ederek, anneler gününü kutladıktan sonra çeşitli hediyeler verdiler.

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