Kilis'te devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Polateli ilçesinde, virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü Cebrail Ölmez (26), hayatını kaybetti.<br>Kaza, sabah saatlerinde Polateli'nin Söğütlü köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Cebrail Ölmez yönetimindeki 79 EC 240 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmesinin ardından yangın çıkan kamyonu görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesiyle kamyondan çıkarılan Cebrail Ölmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ölmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-05-11 12:09:24<br>

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