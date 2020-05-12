Köyde bazı evler karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Merkeze bağlı Güvenli köyünde 5 evin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanarak, Türkiye’de başlamış olan korona virüs Salgını ek tedbirleri nedeniyle, Kilis merkezine bağlı Güvenli köyünde korona virüs pozitif vakalar tespit edilmesi, temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Güvenli köyü 21,23,25,26 ve 27 kapı numaralı hanelerin bulunduğu sokağın 25 Mayıs 2020 tarihi saat 19:00'a kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.