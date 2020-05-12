Kilis'in Güvenli köyünde 1 sokak, karantinaya alındı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in Polateli ilçesine bağlı Güvenli köyünde 1 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Polateli'ne bağlı Güvenli köyündeki 1 sokakta 'Covid-19' vakalarının görüldüğü belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz Polateli ilçemize bağlı Güvenli köyünde koronavirüs pozitif vakalar tespit edilmiş olup, temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Güvenli Köyü 21, 23, 25, 26 ve 27 kapı numaralı hanelerin bulunduğu sokağın 11 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00 itibariyle 25 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00'a kadar karantinaya alınmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-05-12 10:21:59<br>

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