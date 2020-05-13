Kilis sosyal mesafeye uymuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşların sokağa çıkması nedeniyle adete kent korona virüs öncesinde olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, havaların 30 dereceye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkması nedeniyle kent korona virüs öncesindeki hareketliliği yaşıyor. Her geçen gün korona virüslü hasta sayısında artış yaşandığı Kilis’te, vatandaşlar sosyal kurallarını hiçe sayarak çarşıda dolaşıyor. Bir çok vatandaş maske dahi takmazken, araçların ve motosikletlerin trafikte yoğunluğa yol açtı. Güzel havalarla birlikte kaldırımlarda adete yürümek imkansız hale geldi. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.