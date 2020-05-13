Kilis’te çocuğunu alan alışverişe koştu

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Kilis’te 014 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışverişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 014 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alarak, bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine akın etti. Bu nedenle kentte istenmeyen görüntüler oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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