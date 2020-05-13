Kilis'te tedavi gören 47 korona virüslü hasta kaldı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 167 pozitif vaka tespit edildiği, 120’sinin iyileştiği hastanede 47 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 167 kişide pozitif vatka tespit edildiği, bu vakaların 120’si tedavi olup taburcu edilirken, 47 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri ve maske takmalarını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.