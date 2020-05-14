Dezenfekte işlemleri gecede sürüyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Kilis Belediyesi tarafından kent genelinde dezenfekte işlemleri geceleri de yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,Korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına düzenli olarak gece gündüz demeden yapıyor. Ramazan nedeniyle geceleri vatandaşların iftardan sonra çarşıya çıkması nedeniyle belediye ekipleri, dezenfekte işlemlerini belirli bir plan çerçevesinde kent merkezinin bütün noktalarını yapıyor.

Dezenfekte çalışmalarının 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.

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