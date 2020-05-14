CARE Türkiye Direktörü Hasan’ın Kilis temasları

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CARE Türkiye Direktörü Sherine İbrahim Hasan, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u makamında ziyaret etti.

CARE Türkiye Direktörü Sherine İbrahim Hasan, beraberinde Kurumsal İletişim sorumlusu Deniz Aydınlı ve Shelter Müdürü Ali Kaya Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a ziyaret etti.

Başkan Bulut, CARE Türkiye Direktörü Sherine İbrahim Hasan beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Birlikte mevcut ve bundan sonraki ortak projeler için değerlendirme toplantısı yaptık” dedi.

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