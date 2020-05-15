Gençler soluğu çarşıda aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençler soluğu çarşıda aldı

İHA

1520 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis'te bazı gençler ailesiyle alışveriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.

Gençler soluğu çarşıda aldı

1520 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis'te bazı gençler ailesiyle alışveriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 1520 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babaları ile sokağa çıkan gençlerin bazıları aileleri ile birlikte mağazalarda bayramlık giysi, ayakkabı aldı. Bazıları ise arkadaşlarıyla caddelerde gezerek, hasret giderdi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerlerinde ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Duman’dan başvuru tepkisi
YEREL HABERLER Kaymakam Duman’dan başvuru tepkisi
E-Kıraathane Söyleşisi sürüyor
YEREL HABERLER E-Kıraathane Söyleşisi sürüyor
CARE Türkiye Direktörü Hasan’ın Kilis temasları
YEREL HABERLER CARE Türkiye Direktörü Hasan’ın Kilis temasları
Çiftçiler Günü korona virüs nedeniyle buruk kutlanıyor.
YEREL HABERLER Çiftçiler Günü korona virüs nedeniyle buruk kutlanıyor. ...
Sınır hattında 118 mayın imha edildi
YEREL HABERLER Sınır hattında 118 mayın imha edildi
Dezenfekte işlemleri gecede sürüyor
YEREL HABERLER Dezenfekte işlemleri gecede sürüyor
Kilis Valiliğinden korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Kilis Valiliğinden korona virüs uyarısı
Milletvekili Dülger'den çiftçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger'den çiftçiler günü mesajı
Kilis'te tedavi gören 47 korona virüslü hasta kaldı
YEREL HABERLER Kilis'te tedavi gören 47 korona virüslü hasta kaldı
Kilis’te çocuğunu alan alışverişe koştu
YEREL HABERLER Kilis’te çocuğunu alan alışverişe koştu
Kilis’te Gerebiç tatlısı zamanı Kilis’te fıstıklı gerebiçin kilosu 70, cevizli gerebiçin kilosu ise 40 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Kilis’te Gerebiç tatlısı zamanı Kilis’te fıstıklı ...
Kilis sosyal mesafeye uymuyor
YEREL HABERLER Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X