Parklar bakımdan geçiriliyor

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından havaların ısınmasıyla birlikte parklar başta olmak üzere refüjlerin bakımı hızlı bir şekilde sürüyor.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde bulunan parklar ile refüjlerin temizliğine, çim biçme, çapalama, budam sulama işlemleri yapılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte parklar başta olmak üzere ekilen ağaçların sulanması, bakımları düzenli olarak yapılıyor. Yetkililer, vatandaşların, parklardaki ağaçlara zarar vermemelerini, ekilen çiçeklerin kopartılmasını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.