Yollarda sıkı denetim

Kilis’in Elbeyli ilçesinde seyahat izin belgesi olmayanların geçişlerine izin verilmiyor.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs salgını ile mücadele, asayiş ve güvenlik kontrolleri kapsamında Gaziantep ve Kilis Devlet Yolları ile Gaziantep ile sınır olan tüm köy yollarımızda kontrollerimiz devam ettiklerini ifade ederek, “ Seyahat İzin Belgesi olmayan ve istisna kapsamına girmeyen kişilerin, ilçemize girişine, ilçemizden Gaziantep’e çıkışına, müsaade edilmemektedir. Özellikle Gaziantep’te sokağa çıkma yasağının olduğu günün öncesinde Gaziantep’ten ilçemize trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. İlçemize girişine ve çıkışına müsaade edilmeyip farklı yollardan tekrar giriş ve çıkış yapmaya çalışan araç sürücülerine 3 bin 150TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bugün yine 200'e yakın araç geri gönderilmiş ve geri gönderilmeye devam edilmekte olup kurallara riayet etmeyen sürücülere idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

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