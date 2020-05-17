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Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

İHA

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korona virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korona virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.
Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçeye bağlı Hacılar köyünde bir vatandaşın Covid19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının oldukça fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bugünden başlayarak 31 Mayıs tarihine kadar 14 gün boyunca 385 kişinin yaşadığı Hacılar köyünde karantina uygulanmasına karar verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar'ın girişi ve arazi yollarını kapatarak köye giriş çıkış yapılmasına izin vermiyor. Özel kıyafetler giyen jandarma ekipleri, devriye geziyor. Hacılar'daki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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