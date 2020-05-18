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Başkan Bulut’un 19 Mayıs mesajı

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut’un 19 Mayıs mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını ifade ederek, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek adına atılan tarihi bir adımdır. 19 Mayıs tarihinin, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine önem veren, onları geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan milletler dünyada söz sahibi olmuş, her alanda önemli gelişmelere imza atmış ve geleceğe umutla bakmışlardır. Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tesisleşme sonucunda da gençlerimiz hem spor yapma imkânına kavuşmuş hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve milletimizi başarılı bir şekilde temsil ederek, önemli dereceler elde etmişlerdir. Uluslararası müsabakalarda Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren ve Ülkemizin adını bütün dünyaya duyuran sporcularımız gurur kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum” ifadesine yer verdi.

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