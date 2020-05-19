Şimşek’ten kadir gecesi mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şimşek’ten kadir gecesi mesajı

İHA

Şimşek’ten kadir gecesi mesajı

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Şimşek, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.
Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladığını ifade ederek, “Mübarek ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında ettiğimiz dualar inşallah İslam coğrafyasına huzur getirir. Kuranı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede özellikle dünyada ve ülkemizde görülen birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine vesile olan pandemi olarak ilan edilen virüsün bir an önce bitmesi için de bol bol dua edip, rabbimize sığınacağız. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir. Bu düşüncelerle başta Elbeylili ve Kilisli hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asfalt çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Asfalt çalışmalarına başlandı
Bulut’tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Bulut’tan Kadir Gecesi mesajı
Kilis'te 19 Mayıs kutlandı
YEREL HABERLER Kilis'te 19 Mayıs kutlandı
Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları
İlaçlama çalışmaları gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER İlaçlama çalışmaları gece gündüz sürüyor
Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı
YEREL HABERLER Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı
Başkan Bulut’un 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bulut’un 19 Mayıs mesajı
Kilis'te tedavisi devam eden korona virüslü 54 hasta kaldı
YEREL HABERLER Kilis'te tedavisi devam eden korona virüslü 54 hasta ...
Milletvekili Dülger’in Kadir gecesi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in Kadir gecesi mesajı
Milletvekili Dülger’in 19 Mayıs Mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 19 Mayıs Mesajı
Vali Soytürk’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Soytürk’den 19 Mayıs mesajı
Kilis´te, 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kilis´te, 1 köy karantinaya alındı
Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X