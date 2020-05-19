Karantinadaki vatandaşlar spor yaptı

Kilis’te KYK yurdunda korona virüs karantinasında bulunan vatandaşlar, İstiklal Marşı söyledikten sonra antrenörler eşliğinde spor yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 21.00’de gençlik merkezi liderleri eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. KYK yurdunda karantinada olan vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrağı sallayarak İstiklal Marşı'nı okudular. Kilis Gençlik Merkezi antrenörleri karantinada bulunan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırdı. Vatandaşların bir kısmı balkondan seyrederken, bir kısmı da kaldıkları karantina odasında spor yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, karantinada kalan vatandaşlar için etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Gençlik Haftası boyunca etkinliklerimiz sürecek. Vatandaşlarımızın karantinada 14 gün boyunca canları sıkılıyor. Karantinada kaldıkları süre zarfında hareket etmelerini, sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem de bir nebze can sıkıntılarının gitmesine yardımcı oluyoruz. Bugünkü uygulama sadece bugüne ait uygulama değil, Gençlik Haftası boyunca devam edecek bir uygulamadır” dedi.

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