Kilis'te sosyal mesafe hiçe sayıldı Çocuğunu alan alışveriş için çarşıya koştu

Kilis’te 014 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışveriş yapmak için çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 014 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp çarşıya çıktı. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacağı açıklanmasına karşın bazı aileler bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine gitti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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