Gençler çarşıya koştu

Kilis’te, 1520 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra bazı gençler ailesiyle alışveriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 1520 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinin ardından gençlerin bazıları arkadaşlarıyla çarşıda gezdi. Bazı gençler ise anne ve babaları ile birlikte mağazalardan giysi, ayakkabı aldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerlerinde ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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