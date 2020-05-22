Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kilis’te, jandarma ekipleri tarafından 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan Kamil Demirbaş Mahallesinde O.Ç’ye ait eve düzenlenen operasyonda, 126 adet sikke, 7 adet heykel, 5 adet taş mühür, 1 adet su taşı ve 31 adet çeşitli çap ve ebatlarda metal obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi. O.Ç. jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.

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