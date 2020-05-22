Kilis'te tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 170 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>Merkeze bağlı Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 126 sikke, 7 heykel, 5 taş mühür, 1 sutaşı ve 31 metal obje olmak üzere 170 tarihi eser ele geçirildi. Eserlere el koyan ekipler, ev sahibi O.C.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-05-22 14:48:20<br>

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