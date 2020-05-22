Kilis'te kısıtlama yoğunluğu

Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Kilis'te, ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlanmasına kısa bir süre kala kent merkezinde araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde dolaşırken, bazı vatandaşların bir kısmı da alış veriş için çarşı çıkması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kurullarını hiçe sayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe saydıkları gözlendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.