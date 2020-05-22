Kilis'te kısıtlama yoğunluğu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kilis'te, ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlanmasına kısa bir süre kala kent merkezinde araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde dolaşırken, bazı vatandaşların bir kısmı da alış veriş için çarşı çıkması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kurullarını hiçe sayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe saydıkları gözlendi.

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