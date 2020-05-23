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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle tele konferansta bir araya geldi

İHA

Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle tele konferansta bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis’teki ulusal ve yerel basın temsilcileri ile internet üzerinden bir araya geldi.
Rektör Karacoşkun, üniversitenin son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmaları sunum şeklinde basın mensuplarıyla paylaştı.
Son dönemde Üniversitenin birçok proje ve ortak çalışmaya imza attığını söyleyen Rektör Karacoşkun, Üniversite olarak şehrin kültür hayatından ekonomisine, sanayisinden tarımsal faaliyetlerine kadar birçok konuda katkı ve destek verdiklerini dile getirdi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak pandeminin başladığı ilk günlerde hızlı bir şekilde komisyon oluşturup uzaktan eğitim süreçlerini organize ettiklerini söyleyen Rektör Karacoşkun, Türkiye’de uzaktan eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri olduklarını belirtti.
Kilis’in kültürüne ve yazın hayatına sundukları katkılardan da bahseden Rektör Karacoşkun, kültür ve yaşayan insan hazinesi olarak nitelendirilebilecek, kendi alanında önemli deneyimlere sahip kişileri, 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) ev sahipliğinde kültür meraklılarıyla buluşturduklarını ifade etti. Karacoşkun, ayrıca Kilis’in sosyokültürel hayatını yansıtan çalışmalara da destek verildiğini, bu çalışmaların üniversite tarafından basımının yapılarak kitaplaştırıldığını vurguladı.
Son dönemde yaşanan pandemi sürecinde de üniversite olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla dezenfektan üretip, sahada çalışan basın mensupları ile güvenlik güçlerine dağıttıklarını kaydeden Karacoşkun, üniversitenin sağlık bölümlerinin de pandemi sürecinde halkı bilinçlendirme ve kurallara uyum konusunda çeşitli çalışmalar yaptığını kaydetti.
Online toplantı, Rektör Karacoşkun’un basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ve karşılıklı bayram tebriklerinin dile getirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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