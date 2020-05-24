Kilis sokakları bayramda boş kaldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, bayramın 1. gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, polis ekipleri uygulama yapıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandalar uyuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te bulunan bütün kavşakları tutarak uygulama yapıyor. Özel izinle görev yapanlar dışında sokaklarda kimsenin olmadığı gözlendi. Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın birinci günü sessizlik geçiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.