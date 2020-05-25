Tatlıların imparatoru Kilis katmeri bayramın vazgeçilmezi Tatlıların imparatoru Kilis katmeri pandemi süresince evleri servis ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatlıların imparatoru Kilis katmeri bayramın vazgeçilmezi Tatlıların imparatoru Kilis katmeri pandemi süresince evleri servis ediliyor

İHA

Tatlıların imparatoru Kilis katmeri bayramın vazgeçilmezi Tatlıların imparatoru Kilis katmeri pandemi süresince evleri servis ediliyor

Kilis’te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan bayramında evleri servis ediliyor.
Kilis’te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.
Kilis ve yöresinde tatlının yüz yıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen Uğur Bekan, 2015 yılında Kilis katmeri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Katmer tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmer Kilis adına tescili yapılmıştır. Katmer hamuru incecik adete zar gibi açıldıktan sonra içerisine Kilis’teki kaynamış sütünün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konur, tere yağında kızartıldıktan sonra şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri, bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir”
Bekan, Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları Kilis katmeri siparişlerini evlere servis ettiklerini sözlerine ekledi.
Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL’den satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

65 yaş ve üzeri vatandaşlara yağmur engeli
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yağmur engeli
Kilis sokakları bayramda boş kaldı
YEREL HABERLER Kilis sokakları bayramda boş kaldı
Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle tele konferansta bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle tele ...
Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim
YEREL HABERLER Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim
Vali Soytürk şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Soytürk şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti
Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X