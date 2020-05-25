Kilis'te caddeler yıkanıyor

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Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan kent merkezindeki cadde ve kaldırımlar yıkanıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ana caddeler ile kaldırımları sabunlu suyla yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasın edeniyle vatandaşların olmadığı caddelerde belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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