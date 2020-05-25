Kilis'te caddeler yıkanıyor

Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan kent merkezindeki cadde ve kaldırımlar yıkanıyor.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ana caddeler ile kaldırımları sabunlu suyla yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasın edeniyle vatandaşların olmadığı caddelerde belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.