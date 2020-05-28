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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun personelle bayramlaştı

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite yönetimi ve personelle bayramlaştı.

Rektör Karacoşkun personelle bayramlaştı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite yönetimi ve personelle bayramlaştı.
Rektör Karacoşkun, rektör yardımcıları, danışlanları, genel sekreter, daire başkanları, birim yöneticileri, üniversitede göreve yeni başlayan akademik personel ve özel kalem personeliyle bayramlaştı. Pandemi sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilerek hijyen kurallarına riayet edilen toplantıda Rektör Karacoşkun, katılımcıların bayramını kutladı. Karacuşkun, gerekli tedbirlere uyularak kısa süre içerisinde normalleşme sürecine dönülmesine yönelik temennisini belirtti. Karacuşkun, zorlu sürecin en başından itibaren gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek içerisinde bulunulan sürecin genel değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra Rektör Karacoşkun, akademik ve idari personel ile normalleşme sürecine yönelik planlanan çalışmaları görüştü. Gerçekleştirilen toplantılar, iyi temennilerle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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