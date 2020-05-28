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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Aralık Üniversitesinin projesi TÜBİTAK kabul etti

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Karaman'ın Covid 19'la ilgili hazırlamış olduğu proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

7 Aralık Üniversitesinin projesi TÜBİTAK kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Karaman’ın Covid 19’la ilgili hazırlamış olduğu proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Karaman’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Korona virüs Pozitif Geçmişi Olan Bireylerde Ruh Sağlığını Koruyucu Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı SOBAG 1001 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Proje, özellikle Covid19 gibi önemli felaketler sonrası kolektif olarak toplumu etkileyen olumsuz koşullarda insanların birey ve aile olarak zor durumlar karşısında kendilerini toparlamalarına ve iyi oluşlarını devam ettirmelerine kaynaklık edebilecek koruyucu etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerin daha da nasıl güçlendirilebileceğinin incelenmesini amaçlanıyor. Toplum ve dünya olarak zor zamanlardan geçilen bu dönemde, 7 Aralık Üniversitesinin bilimsel ve akademik çalışmalarıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmaya devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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