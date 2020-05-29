Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Kilis’te, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi çarpışmanın etkisi ile yere savrulurken, yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.