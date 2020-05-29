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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camilerde dezenfektan ile maske dağıtıldı

İHA

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Camilerde dezenfektan ile maske dağıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.
Kilis Belediyesi İl Müftülüğü tarafından belirlenen Cuma namazı kılınacak camilerin girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından camiler çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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