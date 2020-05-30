MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Milyonlarcası bir arada! Tavanda buldu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

MHP il yönetimi, İl Başkanı Hasan Mısırlıgil eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede fikir alışverişinde de bulunuldu.

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