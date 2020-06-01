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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te tedavisi devam eden korona virüslü 19 hasta kaldı

İHA

Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 262 vaka tespit edildiği, 219'unun iyileştiği, hastanede 19 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kilis'te tedavisi devam eden korona virüslü 19 hasta kaldı

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 262 vaka tespit edildiği, 219’unun iyileştiği, hastanede 19 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 262 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 219’u tedavi olup taburcu edilirken, 21 kişinin KYK yurdunda karantinada kaldığını bildirdi. Yetkililer, 19 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 1 kişinin yoğun bakımda olduğunu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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