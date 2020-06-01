Kilis'te ulaşım ücretlerine sosyal mesafe zammı

Kilis’te şehirler arası otogarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyahat edilirken, bilet fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Kilis'te de şehirler arası otogarda yoğunluk yaşanıyor. KilisGaziantep arası yolcu taşımacılığında bilet fiyatları 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 14 kişilik minibüslerde 7, 16 kişilik minibüslerde ise 8 kişinin yolculuk etmesine izin veriliyor. Minibüs işletmecilerinin bir kısmı yapılan zammın az olduğunu, bir kısmı ise şimdilik yapılan zammın yeterli olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar ise yapılan zammın fahiş bir artış olmadığını, normal olduğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.