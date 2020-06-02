Parklarda bakımlar sürüyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki, parklar, bulvarlar, refüjlerin bakımları yapılarak sulamaları yapılıyor.
Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Parkların ve refüjlerin sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Havaların ısınması ve korona virüsle mücadelede normalleşmeye başlamasıyla birlikte, kent merkezinde bulunan parklar, bulvarlar, refüjler ile mesire alanlarının sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.