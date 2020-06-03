347 paket kaçak sigara yakalandı

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Kilis'te, polis bir otomobilde yaptığı armada 347 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarında H.B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 347 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü H.B. ile araçtaki H.K. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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