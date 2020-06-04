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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te DEAŞ´lı 2 kadın yakalandı

DHA

Kilis'te DEAŞ´lı 2 kadın yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, Suriye´den Türkiye´ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı.<br>Terör örgütü DEAŞ üyesi olan 2 kadının yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında önlem aldı. Ekipler, gece saatlerinde Demirışık köyü yakınlarında kaçak olarak sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan Dağıstan uyruklu A.M. ve D.A. isimli kadınları yanlarındaki 4 çocukla yakaladı. Gözaltına alınan kadınlar ve yanlarında bulunan çocuklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-04 16:33:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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