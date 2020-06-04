Jandarma cinayeti aydınlatıyor

Kilis’te jandarma ekipleri, 5 yıl önce kaybolan inşaat mühendisi ile ilgili yaptığı titiz çalışma sonucu 3 kişiyi gözaltına alarak, cesedi gömülü bulunduğu zeytin bahçesinden çıkardı.

27 Eylül 2015 tarihinde ortadan kaybolan inşaat mühendisi A.A. için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Kaybolduğunda 29 yaşında olan A.A. ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, teknolojik imkanları kullanarak biri Suriyeli 3 kişiyi gözaltına aldı. Suriye sınırına yakın bir bölgede zeytinlik içerisinde toprak kazılarak çıkarılan ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin A.A.’ya ait olup olmadığı, DNA testi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak. Jandarma ekiplerinin soruşturmayı büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü bildirildi.

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