Vali Soytürk spor tesislerini denetledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, geçen aya göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'i makamında ziyaret ettikten sonra Gençlik merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Vali Recep Soytürk’ü bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.