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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede E-Kıraathane Söyleşisi sürüyor

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde EKıraathane Söyleşileri'nin beşincisi Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli'nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Üniversitede E-Kıraathane Söyleşisi sürüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde EKıraathane Söyleşileri'nin beşincisi Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.
EKıraathane Söyleşileri'nin beşincisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. Sezikli'ye, eşi Nur Sezikli ve kızları Nazlı Betül Sezikli de enstrümanları ile eşlik etti.
Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Güloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açılış konuşmalarıyla başladı. Rektör Karacoşkun, sanat olmadan bilimin eksik kalacağını ifade ederek Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen programların ardından EKıraathane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu olarak Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin teşriflerinden duyduğu mutluluğu belirtti.
Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, musikinin toplumumuz ve batıdaki durumu hakkında tarihsel ve güncel bilgiler vererek söyleşisine başladı.
Sezikli, İnsanların dinlediği müziğin, onun kimliğini de betimleyen en önemli unsurlardan birisi olduğunu, müziğin kimliği yansıtmakla birlikte aynı zamanda coğrafyayı da tanımladığını belirtti.
Sezikli, İslam tarihindeki klasik eserlerde yer alan “Enstrümanların şahı insan sesidir. Diğer enstrümanlar, ona yakınlığı ölçüsünde değer kazanır.” ifadesiyle müziğe karşı gösterilmesi gereken yaklaşımı da belirtti. İcra edilen her müziğin, gönül alemindeki zenginliğe katkı sunduğunu, bu şekilde dinleyicileri kendi iç alemine yolculuğa çıkardığını belirten Sezikli, bununla birlikte gerek o müziğin sözlerinin gerekse müzikteki ritimlerin dinleyicileri bir coğrafyaya ve kimliğe yönlendirdiğini ifade etti. Sezikli, “Üç nesil boyunca kendi müziğinden habersiz olan bir topluma dördüncü nesilde soracak bir müziği olamaz” ifadelerinin oldukça önemli olduğunu, müzikle kültür dönüşümünün oluşturulduğunu ve toplumların kendi kültürlerine yabancı müziklerle büyük bir olumsuz başkalaşım yaşadığını söyledi.
Sezikli, Kab b. Züheyr’in yazmış olduğu naat sonrasında, Hz. Peygamber’in ona kendi hırkasını vermesiyle şiir ve musikinin İslam kültüründe baş başa ilerlediğini ve ne şiirin ne de musikinin İslam sınırlarının dışında olmadığını söyledi.
Musikinin, tarih ve toplumların arasında da güçlü bir bağ olduğunu belirten Sezikli, “Üsküdar’a Gider İken (Katibim)” parçasına ait müziğin aynı zamanda Endülüs’te yazılan bir naatta da müzik olarak kullanıldığını, bu etkileşimin Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’da yoğun şekilde görüldüğünü ifade etti.
Belli aralıklarla farklı yörelere ait çeşitli eserlerin de icra edildiği söyleşi, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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