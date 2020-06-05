DEAŞ'lı 2 kadın, 5 çocukla sınırı geçerken yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan Kırgızistan uyruklu DEAŞ'lı 2 kadın, yanlarındaki 5 çocukla yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 kadının yanlarında 5 çocuk ile Suriye'den yasa dışı yolları kullanarak yurda gireceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, sınır hattındaki Duruca köyü kırsalında, hudut birlikleri ile önlem aldı. Kırgızistan uyruklu Y.K. ve M.R.<br>5 çocukla birlikte yurda girdikleri sırada yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kadının Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Y.K. ve M.R. ile çocuklar, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-05 15:24:03<br>
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