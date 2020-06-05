Vali Soytürk'ten Kilis’in il oluşunun 25'inci yıldönümü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis’in il oluşunun 25'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olan Kilis, bundan 25 yıl önce Türkiye'nin 79. İli olduğunu belirtti.

Soytürk, “Ülkemizin nadide köşelerinden birisi olan serhat ve aynı zamanda ensar şehrimiz Kilis'te görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kilis’in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelini değerlendirilmesi, eğitimde önceki dönemlerdeki başarıların devamını, hatta daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz.Mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, işadamlarımız ve siyasi partilerimiz ile birlikte halkımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis’in il oluşunun 25’nci yıldönümünü kutlar, İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar saygıdeğer Kilisli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım”ifadesine ver verdi.

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