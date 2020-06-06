5 yıldır kayıp inşaat mühendisi öldürülüp, zeytinliğe gömülmüş

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te 5 yıl önce kaybolan inşaat mühendisi Abdülhamit Atik'in öldürülüp, cesedinin zeytinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. 1'i Suriyeli 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Afrin'de yakalanan Suriyeli ile 2 suç ortağı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.<br>Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan inşaat mühendisi Abdülhamit Atik, 27 Eylül 2015 günü ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, Atik'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için çalışma başlattı.<br>Yapılan araştırmalar sonunda inşaat mühendisinin kaçırılıp, öldürüldüğü cesedinin de Duruca köyündeki zeytinliğe gömüldüğü belirlendi.<br>Şüphelileri de tespit eden jandarma, geçen pazartesi günü operasyon için düğmeye bastı. Suriye uyruklu şüpheli N.M. Afrin'e bağlı Şeran bölgesinde, Ö.E. ve A.K. isimli şüpheliler de kent merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Suriye uyruklu şüphelinin bölgede görevlendirilen özel ekip ve Şeran Jandarma Danışman Timi tarafından yakalandığı bildirilirken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kazıda Abdülhamit Atik'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.<br>Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-06 12:41:32<br>

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