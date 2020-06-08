Kilis zeytinyağına altın madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis zeytinyağına altın madalya

İHA

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.

Kilis zeytinyağına altın madalya

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.
Gaziantep Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri ile zeytinyağının anavatanı olduğu kanıtlanan Kilis’i seçen Anatolian Gold markası, Türk Zeytinyağında Kültürel miras serisinin ilk senesi için, Oylum Höyük’te Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu eşliğinde, asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasatla monokültür olarak topladığı zeytinleri soğuk sıkım olarak hazırladı. Özel zeytinyağı, Antik Kilis’in eski isimlerinden 'Illizi Gardens' ismiyle katıldığı 'Berlin Global Olive Oil Awards 2020' yarışmasında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Türkiye’den sadece iki zeytinyağının dereceye girdiği yarışmadaki tek altın madalya Kilis zeytinyağına geldi.
Hemen arkasından yine dünyaca ünlü 'San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda 'Üstün Kalite Ödülü'nün de sahibi oldu 'Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı HighQuality Extra Virgin Olive Oils in MOOOIC2020 Edition' kategorisinde dereceye giren 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Kilis Yağlık Monokültür Zeytinyağı', 'Yoğun Meyvemsi Aroması Intense Fruitness' ile ön plana çıkarak, yarışmaya katılan jüri üyeleri arasında büyük beğeni topladı. Avrupa’da ses getiren Kilis zeytinyağı, önümüzdeki yıllarda da uluslararası yarışmalara katılım sağlamak isteyen girişimcilerin ilgisini çekiyor.
Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 2019 yılı Kasım ayı başında, Kilis il merkezinde bir zeytin bahçesindeki asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasat döneminde özenle toplanan zeytinlerin, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde ödüllü zeytinyağına dönüştüğünü belirtti.
“Zeytinyağı Kültürdür” sloganı ve zeytinin anavatanının Anadolu olduğunu tüm dünyaya “Anatolian Gold” markası ile tanıtmaya çalışan TURKOLİVE şirketinin sahibi Arzu Kutucu Özenen, elde ettikleri bu başarının Kilis’in şansı; değerli bilim insanları, etkin sivil toplum ve girişimciliğe değer veren bir yerel yönetimin varlığından kaynaklandığını belirtti. Kilis’e geldiklerinde; Oylum Höyük Kazı Çalışmaları ile uluslararası alanda ses getiren Prof. Dr. Atilla Engin’in keşfettiği zeytin çekirdeklerinin zeytinyağı kültürel mirasına dayalı bir zeytinyağı üretiminde büyük katkı sağladığını, KİZADER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu’nun zeytin hasat yerinin seçimi ve doğru hasat teknikleri konusunda kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirtti.
Şekeroğlu, Kilis tarımına kıymetli katkıları olan, önceki dönem Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu’nun kendilerine destek verdiğini ve bu güzel şehirde bilim insanlarına, sivil toplum örgütlerine, Kilis’e ait değerleri uluslararası alanda ön plana çıkartacak girişimcilere değer veren kıymetli Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut’un kendilerine cesaret ve umut verdiğini söyledi. Prof. Dr. Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının önümüzdeki süreçte dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olacağını ve zengin biyoaktif madde içeriği ile de sağlık ve kozmetik sektörlerince talep edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınırda kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınırda kaçak sigara ele geçirildi
Milletvekili Dülger Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger Gençlik Merkezinde incelemelerde ...
5 yıldır kayıp inşaat mühendisi öldürülüp, zeytinliğe gömülmüş
YEREL HABERLER 5 yıldır kayıp inşaat mühendisi öldürülüp, zeytinliğe ...
Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya ...
Sınır ötesine uzanan cinayet operasyonu
YEREL HABERLER Sınır ötesine uzanan cinayet operasyonu
Bulut’tan Kilis'in il oluşunun 25’inci yıl dönümünü mesajı
YEREL HABERLER Bulut’tan Kilis'in il oluşunun 25’inci yıl dönümünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X