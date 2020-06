Elbeyli'de 4 konut karantinaya alındı

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, ilçedeki 4 konutta 14 gün süreyle karantina uygulanacağını söyledi.

Kaymakam Kadir Duman, ilçeye bağlı Yağızköy Eğlence mezrasında 1 kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı avluda farklı hanelerde temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi için 14 gün karantina uygulanacağını ifade etti. Duman, "Toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca; İlçemiz Yağızköy Eğlence Mezrası Küme Evleri 39 No’lu avlu içerisindeki 4 konutta 22 Haziran 2020 saat 00:00’a kadar 14 gün süre ile Avlu bazlı karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Karantina sürecinde aynı avlu içinde yaşayan vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçları Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan ve günün her saatinde görevde olan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizce karşılanacaktır” dedi.



"58 kişiye korona virüs bulaştığı iddiaları asılsızdır"

Kaymakam Duman, kamu kurumları olarak salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için tüm birimler ile her daim teyakkuz halinde olduklarını ifade ederek, "Fakat bu süreçte vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmelerini; çok acil olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, maske kullanmalarını ve fiziki mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Ayrıca pozitif çıkan kişinin Gaziantep’te asker eğlencesi düzenlediği ve 58 kişiye korona virüs bulaştırdığı iddiaları asılsızdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.